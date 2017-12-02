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Rusya'da Rekorlar Kitabı'na giren pilota para cezası

Rusya'da uçakla 36 bin derece dönerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren pilot, uzman onayı almadığı için 350 dolar cezaya çarptırıldı.

DHA | 02.12.2017 - 15:32..
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Rusya'nın Chita kentinde yaşayan ve hem mimarlık hem de heykeltıraşlık yapan Leonid Kulesh, hafif hava aracı ile iki bin beş yüz metre yüksekliğe ulaştıktan sonra yüz adet düz viril gerçekleştirdi.

2014 yılında gerçekleşen rekorla Rusya Rekorlar Kitabı'na giren Kulesh'in Guinness yetkilileri tarafından dikkate alınması üç yılını aldı.

POLİS ZİYARET ETTİ, CEZA KESTİ

Kulesh'e bu sene Guinnes Rekorlar Kitabı tarafından gönderilen mektupta, "Leonid Kulesh, bir hava aracında tek seferde en çok düz viril gerçekleştirme başvurunuzun kabul edildiğini ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na kabul edildiğinizi bildirmekten mutluluk duyarız." ifadeleri yer alırken, Kulesh yerel polisin kendisini ziyaret etmesiyle ceza aldı.

Rusya'da Rekorlar Kitabı'na giren pilota para cezası

REKOR DENERKEN UZMAN ONAYI ALMADI

İki uçak meraklısı olarak kılık değiştiren polisler, Kulesh'le beraber uçmak istediklerini söylediler.

İki polisi uçağına davet eden ve havada "ölüm dairesi" ismi verilen bir hareketi gerçekleştiren Kulesh'in yanında yolcu varken uçak kullanma sertifikasına sahip olmadığı ve uçağının uzman onayı almadığı ortaya çıktı.

Rusya'da Rekorlar Kitabı'na giren pilota para cezası

20 BİN RUBLE CEZA

İddialara karşı çıkan Kulesh suçlu bulundu ve yaklaşık 20 bin ruble (350 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Rusya'da Rekorlar Kitabı'na giren pilota para cezası

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