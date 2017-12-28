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Rusya'da saldırıyı düzenleyen zanlının görüntüsü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün meydana gelen market saldırısını düzenleyen zanlının görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 16:26..
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Rusya'da dün meydana gelen market saldırısında 13 kişi yaralanmıştı. St. Peteresburg'daki saldırının görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.

Rusya'da saldırıyı düzenleyen zanlının görüntüsü

HİÇBİR ŞEY ALMADAN DIŞARI ÇIKTI

Saldırıyı düzenlediği tahmin edilen zanlının sırt çantasıyla markete girdiği, eşya dolabına baktığı ve hiçbir şey almadan dışarı çıktığı görülüyor.

Rusya'da saldırıyı düzenleyen zanlının görüntüsü İZLE

9 SANİYELİK VİDEO

9 saniyelik videoda ise zanlının yüzü net olarak görünmüyor.

Rusya'da saldırıyı düzenleyen zanlının görüntüsü

PUTİN SALDIRIYI TERÖR OLARAK NİTELENDİRDİ

Patlamada parça tesirli bomba nedeniyle 13 kişi yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, yaşanan patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

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