Rusya'da dün meydana gelen market saldırısında 13 kişi yaralanmıştı. St. Peteresburg'daki saldırının görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.
HİÇBİR ŞEY ALMADAN DIŞARI ÇIKTI
Saldırıyı düzenlediği tahmin edilen zanlının sırt çantasıyla markete girdiği, eşya dolabına baktığı ve hiçbir şey almadan dışarı çıktığı görülüyor.
Rusya'da saldırıyı düzenleyen zanlının görüntüsü İZLE
9 SANİYELİK VİDEO
9 saniyelik videoda ise zanlının yüzü net olarak görünmüyor.
PUTİN SALDIRIYI TERÖR OLARAK NİTELENDİRDİ
Patlamada parça tesirli bomba nedeniyle 13 kişi yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, yaşanan patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.