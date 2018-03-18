Rusya'da seçim günü

Rusya'da bugün seçim günü ve milyonlarca seçmen Rusya'nın yeni devlet başkanını seçmek için oy verecek.

8 ADAY YARIŞIYOR

18 Mart seçimlerinde Rusya'da şu anda 8 aday yarışıyor ve bunlar arasında Rusya'nın mevcut devlet başkanı olan bağımsız aday Vladimir Putin, Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan liberal kadın aday Kseniya Sobçak, Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, milliyetçi çizgideki söylemleri ile bilinen Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen Sergey Baburin, Komünist partidenMaksim Suraykin, Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy yer alıyor.

18 MART KIRIM'IN RUSYA'YA BAĞLANDIĞI TARİH

Ayrıca 18 Mart'ın Rusya Devleti için önemli bir tarih, çünkü bu tarihte Kırım bağımsızlığını ilan ederek Rusya'ya bağalanmıştı. İşte bu tarih; Kırım'In Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıl dönümü olarak tarihe geçiyor.

İLK KAMÇATKA VE ÇUKOTKA BÖLGELERİNDE OYLAMA BİTTİ

Rusya'nın Kamçatka ve Çukotka bölgelerinde oylama işlemleri TSİ 23:00'da sona erdi. En son sandıklar ise Polonya ve Litvanya arasında bulununa Kaliningrad'da açılacak. Burada sandıklar TSİ 21:00'da kapanacak.

1996 YILINDA İLK KEZ İKİNCİ TURA KALINDI

Seçimlerin sonucunda mutlak çoğunluk sağanamazsa ikinci tura gidilecek. Ülke ilk kez 1996 yılında ikinci tura gitmiş ve Boris Yeltsin yeni devlet başkanı seçilmişti.

PUTİN FAVORİLERDEN

18 Mart seçimlerinde ise bazı otoriteler tabi ki 8 adayın arasından en güçlü adayın yine 6 yıldır görevde bulunan Putin'in olacağını ve oylama bittiğinde yeniden Başkan seçileceğini söylüyor.