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Rusya'da seçim protestosu

Rusya'nın birçok şehrinde binlerce muhalif, mart ayında düzenlenecek seçimlere yönelik protesto gösterisi düzenledi.

AA | 28.01.2018 - 21:16..
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Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'nın çağrısıyla binlerce kişi, mart ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerine yönelik boykot çağrısını desteklemek için dondurucu soğuklara rağmen sokağa çıktı.

PUTİN KARŞITI SLOGANLAR

Navalnıy'nın çağrısı üzerine başta Moskova ve St. Petersburg'ta olmak üzere birçok kentte toplanan binlerce gösterici, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet aleyhine sloganlar atarken, onlarca kişinin de polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'da seçim protestosu

GÖASTERİLERE KENDİNİZ İÇİN KATILIN

Moskova'daki Kremlin Sarayı yakınlarındaki Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak üzereyken gözaltına alınan Navalnıy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındım. Bu önemli değil. Gösterilere benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için katılın." dedi.

Rusya'da seçim protestosu

Rusya'da seçim protestosu

Rusya'da seçim protestosu

Rusya'da seçim protestosu

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