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Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da fırtına yüzünden hayat durma noktasına geldi.

30.05.2017 - 09:03
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Rusya'da şiddetli fırtına etkisini gösteriyor. Fırtınada 12 kişi yaşamını yitirirken 125 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralananlardan 17'sinin çocuk olduğunu açıkladı.

Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı

Rusya'da şiddetli fırtına VİDEO

ÇADIR YIRTILDI

Kaydedilen videoda; sokak ortasında duran çadırın şiddetli fırtına yüzünden yırtıldığı görülüyor.

Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı

TIBBİ MÜDAHALE İÇİN BAŞVURULDU

Moskova Belediye Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fırtına yüzünden kayıplar yaşanıyor. 40 Kişi tıbbi müdahale için hastanelere başvurdu. Ölenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı

Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı

Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı

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