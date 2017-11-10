Rusya'da sigara içmeyenler daha az çalışsın teklifi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Liberal Demokrat Parti’den (LDPR) milletvekili Vasiliy Vlasov, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilina’ya sigara içmeyenlerin haftalık çalışma süresinin 40 saatten 35 saate düşürülmesi konusunu değerlendirmesini teklif etti.

DEVLET SİGARADAN KAÇINILMASI İÇİN YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRMELİ

Sputnik'in haberine göre, Rusya’nın sigara kullanımından dolayı yaşadığı ekonomik kaybının Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık 3'te 1'ini oluşturduğunu belirten Vlasov, devletin vatandaşların sigaradan kaçınması için yeni yöntemler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

EKONOMİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ BIRAKIR

Vlasov, sigara içmeyenler için çalışma saatinin 35 saate düşürülmesinin hem halkın sağlığı hem de ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirtti.