taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8542
EURO
4,4998
ALTIN
159,19
PETR
64,1000

Rusya'da sigara içmeyenler daha az çalışsın teklifi

Rusya'da sigara içmeyenlerin haftalık çalışma süresinin 40 saatten 35 saate düşürülmesi konusu gündemde.

10.11.2017 - 20:00
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Liberal Demokrat Parti’den (LDPR) milletvekili Vasiliy Vlasov, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilina’ya sigara içmeyenlerin haftalık çalışma süresinin 40 saatten 35 saate düşürülmesi konusunu değerlendirmesini teklif etti.

DEVLET SİGARADAN KAÇINILMASI İÇİN YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRMELİ

Sputnik'in haberine göre, Rusya’nın sigara kullanımından dolayı yaşadığı ekonomik kaybının Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık 3'te 1'ini oluşturduğunu belirten Vlasov, devletin vatandaşların sigaradan kaçınması için yeni yöntemler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'da sigara içmeyenler daha az çalışsın teklifi

EKONOMİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ BIRAKIR

Vlasov, sigara içmeyenler için çalışma saatinin 35 saate düşürülmesinin hem halkın sağlığı hem de ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Venezüella en güzelini seçti
Miss Venezuela-2017 Sthefany Gutierrez tacını geçen sene bu ünvanı kazanan Keysi Sayago'dan aldı.
Davetli havaya ateş açtı: Damat testislerinden vuruldu
Mısır'da düğününde eğlenen damat, kutlama için ateş açan bir konuğun yanlışlıkla onu vurması sonucu testislerinden yaralandı.
Nasrallah'tan Suudi Arabistan'a sert sözler
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın eski başbakanı ile ilgili bir iddia ortaya attı.
AB, İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdı
AB Komisyonu Brexit görüşmelerinde ilerleme sağlamak için İngiltere'ye iki haftalık süre verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

95
Cam filmi cezaları durduruldu

Cam filmi cezaları durduruldu

460
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

238
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

52
Motorin'in fiyatı tarihte ilk kez 5 lirayı görecek

Motorin'in fiyatı tarihte ilk kez 5 lirayı görecek

378
Buse Narcı'dan dövme açıklaması

Buse Narcı'dan dövme açıklaması

22
Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar

Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM