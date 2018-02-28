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Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Rusya Özerk Cumhuriyeti Tataristanin başkenti Kazan'da gerçekleşen olayda sarhoş bir kişi silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı.

İHA | 28.02.2018 - 01:48..
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Kazan'da gelen silah sesleri üzerine saldırgana müdahale eden polislerden biri yaralandı. Avangardnaya Caddesi’ned meydana gelen saldırı da iki de sivil yaralanırken, suçlu yakalandı.

BİR POLİS VE İKİ SİVİL YARALANDI

Avangardnaya Caddesi’ndeki evlerden birinde olan olayın sebepleri araştırılıyor. Tataristan İçişleri Bakanlığına göre Kazan’da yaşayan bir kişi, bir evde polis memuru dahil olmak üzere üç kişini yaraladı.

Tataristan İçişleri Bakanlığı resmi bilgisinde ise "Kazan’daki Avangardnaya Caddesi’ndeki evlerden birinde bir silahlı saldırı yaşandı. Suçluyu tutuklamak için özel bir operasyon yapıldı. Operasyon sırasında, bir polis memuru, bir Rosgvardia çalışanı ve bir yerel ikamet sakini yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı VİDEO

Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

SALDIRGAN YAKALANDI

Kazan polisinden verilen bilgilere göre saldırı yapan kişi polis tarafından yakalandı.

Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırının detayları araştırılıyor.

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