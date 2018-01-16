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Rusya’da süpermarkette yangın

Vladivastok kentinde bir süpermarkette yangın çıktı. Olayda yaralananların olduğu öğrenildi.

İHA | 16.01.2018 - 01:07..
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Vladivastok kentinde bir süpermarkette tüp gazların patlaması sonucu birkaç saniye içinde bina hızlı şekilde yanmaya başladı. Olay sırasında binada olanlar tahliye edildi. Yangın sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Rusya’da süpermarkette yangın

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