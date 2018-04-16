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Rusya'da Suriye'ye takviye unsur

ABD, Fransa ve İngiltere’nin saldırısıyla Suriye’de gerginlik tırmanırken, askeri araç taşıyan Rus gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçtiği ve Akdeniz’e doğru yol aldığı belirtildi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 17:58..
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​Boğaz gözlemcisi Yörük Işık, fotoğraflarını yayınladığını geminin görev için Suriye'ye doğru yol aldığını ifade etti. Işık'a göre, gemi Rus donanmasının takviye üssü olan Akdeniz kıyısındaki Tartus limanına gidiyor.

Rusya'da Suriye'ye takviye unsur

TAKVİYE UNSURLAR

Geminin güvertesinde ise BTR-80 zırhlı araçları, Tigr muharebe aracı, KamAz kamyonları ve Ural yakıt tankeri bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Rusya'da Suriye'ye takviye unsur

İNGİLİZ BASINI TAKİPTE

Konuya ilişkin İngiliz basını takviyeyi yakından takip ederken, sevkiyatı İngiliz Daily Mail duyurdu.

Rusya'da Suriye'ye takviye unsur

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