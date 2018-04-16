Rusya'da Suriye'ye takviye unsur

Boğaz gözlemcisi Yörük Işık, fotoğraflarını yayınladığını geminin görev için Suriye'ye doğru yol aldığını ifade etti. Işık'a göre, gemi Rus donanmasının takviye üssü olan Akdeniz kıyısındaki Tartus limanına gidiyor.
TAKVİYE UNSURLAR
Geminin güvertesinde ise BTR-80 zırhlı araçları, Tigr muharebe aracı, KamAz kamyonları ve Ural yakıt tankeri bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
İNGİLİZ BASINI TAKİPTE
Konuya ilişkin İngiliz basını takviyeyi yakından takip ederken, sevkiyatı İngiliz Daily Mail duyurdu.