Rusya'da Suriye'ye takviye unsur

​Boğaz gözlemcisi Yörük Işık, fotoğraflarını yayınladığını geminin görev için Suriye'ye doğru yol aldığını ifade etti. Işık'a göre, gemi Rus donanmasının takviye üssü olan Akdeniz kıyısındaki Tartus limanına gidiyor.

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