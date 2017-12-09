taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Rusya'da trafikte kadını tartaklayan adama dayak

Rusya'da bir sürücü, karşısına çıkan kadını arabadan inerek tartakladı. Arkadan gelen bir adam ise kadına kötü davranan sürücüyü ve arkadaşını cezalandırdı.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 13:20..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Rusya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Trafikte seyir halindeki bir araç, karşısına çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını görünce durdu.

Rusya'da trafikte kadını tartaklayan adama dayak

SÜRÜCÜYE CEZASINI BİR BAŞKA ADAM VERDİ

Sürücü aslında yayaya yol vermek için değil, kadını dövmek için durmuştu. Bir süre kadını tartaklayan sürücüye cezasını yoldan geçen bir başka adam verdi.

Rusya'da trafikte kadını tartaklayan adama dayak- İZLE

Rusya'da trafikte kadını tartaklayan adama dayak

İKİ ARKADAŞA CEZASINI VEREREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Sürücünün arkadaşı, tartaklandığını gördüğü arkadaşının yanına koştu. Ancak adam, iki arkadaşa da cezası vererek olay yerinden uzaklaştı.

İlginizi Çekebilir
Ganalı Dawuda: Türkiye hayatımı kurtardı
Batı Afrika ülkesi Gana'dan gelerek Türkiye'de eğitim gören ve ülkesinde çalışmaya başlayan Harun Dawuda, yaşantısını Türkiye'ye borçlu olduğunu söyledi.
Kocaeli Üniversitesi'nde ortak paylaşım gardırobu
Bu yıl başlatılan "Gardırop" projesi, yardıma muhtaç öğrencilere yerinde ulaşmanın yanı sıra paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.
Süper Loto bir kez daha devretti
Süper Loto'nun bu haftaki çekilisinde 6 bilen çıkmayınca yaklaşık 10 milyonluk ikramiye devretti. Bu sonuçla Süper Loto 5. kez devretmiş oldu.
İzmirli sürücülerin itfaiyeye örnek yol verişi
İzmir'de bu sabah çıkan yangına giden itfaiye ekibine, Konak Tünelleri'nde fermuar sistemiyle açılan yol takdir topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

27
Hadise'den estetik iddialarına yanıt

Hadise'den estetik iddialarına yanıt

38
Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

15
İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

23
İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

151
CHP'de gündem Battal İlgezdi

CHP'de gündem Battal İlgezdi

107
6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM