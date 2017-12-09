Rusya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Trafikte seyir halindeki bir araç, karşısına çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını görünce durdu.

SÜRÜCÜYE CEZASINI BİR BAŞKA ADAM VERDİ

Sürücü aslında yayaya yol vermek için değil, kadını dövmek için durmuştu. Bir süre kadını tartaklayan sürücüye cezasını yoldan geçen bir başka adam verdi.

Rusya'da trafikte kadını tartaklayan adama dayak- İZLE



İKİ ARKADAŞA CEZASINI VEREREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Sürücünün arkadaşı, tartaklandığını gördüğü arkadaşının yanına koştu. Ancak adam, iki arkadaşa da cezası vererek olay yerinden uzaklaştı.