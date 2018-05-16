Rusya'da yolunda giden bir sürücü, sistemli bir dolandırıcılığın içine düştü. Hem de bir polis ve bir araç da olaya dahil oldu.

KADIN ARABAYA KOŞTU

Yolunda belli bir hızda giden Rus sürücü, karşısında ona hızla koşan kadını görünce şaşırdı. Ancak hiçbir şey yapamayan adam, arabasıyla kadına çarptı.

RUSYA'DA SİSTEMLİ KUMPAS

Asıl ilginç olan şeyse sadece kadının koşup arabaya çarpması değil, bir 'polis'in ve beyaz araçtaki bir görgü tanığının birdenbire ortaya çıkması oldu.

POLİS SÜRÜCÜYE CEZA YAZDI

Olay sonrası hemen polis diğer tarafta belirirken, beyaz araçta bulunan sürücü ise hemen tanık olarak gösterildi ve sürücüye ceza yazıldı.

Rusya'da trafikte sistemli dolandırıcılık yöntemi ViDEO

SİGORTADAN DA PARA ALINABİLİYOR

Bilindiği üzere Rusya'da polisler rüşvet için her yola başvuruyor. Yaşanan bu tarz bir olaydan ise alınacak miktar sadece ceza ile sabit kalmayabilir. Bazen bu tarz durumlarda mağdurlar, sigortadan da para alıyor.