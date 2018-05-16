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Rusya'da trafikte sistemli dolandırıcılık yöntemi

Rusya'da isteyerek arabanın kendisine çarpmasına izin veren bir kadın ve çetesinin düzenlediği kumpas anbean görüntülendi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 10:48..
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Rusya'da yolunda giden bir sürücü, sistemli bir dolandırıcılığın içine düştü. Hem de bir polis ve bir araç da olaya dahil oldu.

KADIN ARABAYA KOŞTU

Yolunda belli bir hızda giden Rus sürücü, karşısında ona hızla koşan kadını görünce şaşırdı. Ancak hiçbir şey yapamayan adam, arabasıyla kadına çarptı.

Rusya'da trafikte sistemli dolandırıcılık yöntemi

RUSYA'DA SİSTEMLİ KUMPAS

Asıl ilginç olan şeyse sadece kadının koşup arabaya çarpması değil, bir 'polis'in ve beyaz araçtaki bir görgü tanığının birdenbire ortaya çıkması oldu.

Rusya'da trafikte sistemli dolandırıcılık yöntemi

POLİS SÜRÜCÜYE CEZA YAZDI

Olay sonrası hemen polis diğer tarafta belirirken, beyaz araçta bulunan sürücü ise hemen tanık olarak gösterildi ve sürücüye ceza yazıldı.

Rusya'da trafikte sistemli dolandırıcılık yöntemi ViDEO

Rusya'da trafikte sistemli dolandırıcılık yöntemi

SİGORTADAN DA PARA ALINABİLİYOR

Bilindiği üzere Rusya'da polisler rüşvet için her yola başvuruyor. Yaşanan bu tarz bir olaydan ise alınacak miktar sadece ceza ile sabit kalmayabilir. Bazen bu tarz durumlarda mağdurlar, sigortadan da para alıyor.

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