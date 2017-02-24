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Rusya'da Trump krepleri satışta

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kafe, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz şeklinden krep yapıyor.

24.02.2017 - 17:24
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Moskova'da bulunan Teremok kafesi, müşterilerine üç boyutlu yazıcıyla krep hazırlamaya başladı.

TRUMP KREPLERİ ÇOK SATIYOR

Krep seçenekleri arasında Trump'ın yüzü şeklinde olanlar büyük ilgi görüyor.

Rusya'da Trump krepleri satışta

YETİŞKİNLER ALIYOR..

Kreplere daha çok çocukların büyük rağbet gösterdiğini aktaran cafe çalışanları, Trump şeklindeki krepleri ise çoğunlukla yetişkinlerin tercih ettiğini belirtti.

Rusya'da Trump krepleri satışta VİDEO

Rusya'da Trump krepleri satışta

MASLENİTSA HAFTASI

Kafenin girişimi, Rusya'da kışın bitişinin kutlandığı Maslenitsa haftasına denk geldi. Güneşi sembolize ettiğine inanılan krepler, bayramın önemli bir parçası.

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