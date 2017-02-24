1 Masa tenisinde beyin yakan ralli - İZLE Katar Açık'ta Hollandalı Li Jie ile Japon Hitomi Sako, 766 vuruşluk ralli ile masa tenisi tarihinin en uzun rallisi rekorunu kırdı.

2 Diyarbakır'da 3 ilçede sokağa çıkma yasağı Diyarbakır'ın Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalındaki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

3 PYD'ye katılmaya giden gazeteci sınırda yakalandı Özgür Gelecek Gazetesi Yazı işleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, yasadışı yollardan Suriye'ye geçmek isterken yakalandı.

4 Türk tarihine özel klip: Geleceğe cüret edin A Haber, Türk tarihi ve Türkiye'nin yaşadığı dönüm noktalarını anlatan ve önceki gün ilk kez ekranlara gelen özel bir klip hazırladı.

5 Dursun Özbek: Tudor gelecek sezon da kalacak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacağını açıkladı.

6 Rusya'da Trump krepleri satışta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kafe, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz şeklinden krep yapıyor.