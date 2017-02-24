Moskova'da bulunan Teremok kafesi, müşterilerine üç boyutlu yazıcıyla krep hazırlamaya başladı.
TRUMP KREPLERİ ÇOK SATIYOR
Krep seçenekleri arasında Trump'ın yüzü şeklinde olanlar büyük ilgi görüyor.
YETİŞKİNLER ALIYOR..
Kreplere daha çok çocukların büyük rağbet gösterdiğini aktaran cafe çalışanları, Trump şeklindeki krepleri ise çoğunlukla yetişkinlerin tercih ettiğini belirtti.
Rusya'da Trump krepleri satışta VİDEO
MASLENİTSA HAFTASI
Kafenin girişimi, Rusya'da kışın bitişinin kutlandığı Maslenitsa haftasına denk geldi. Güneşi sembolize ettiğine inanılan krepler, bayramın önemli bir parçası.