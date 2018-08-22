Rusya'da uçağın motoru alev aldı

Nilüfer ilçesindeki yangında mahsur kalan iki kedi bütün aramalara karşın bulunamadı.

2 yıl önce 7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayan Amerikalı hava dalışçısı Luke Aikins'in rekor kırdığı o anlar izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayış

4

Aziz Behich PSV'de

Bursaspor, Aziz Behich'in transferi için PSV ile 4 milyon euroya anlaştı.