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Rusya'da uçağın motoru alev aldı

Rusya'nın Soçi kentine gitmek için kalkış yapan uçağın bir müddet sonra motoru alev almaya başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda uçak, kontrollü şekilde acil iniş yaptı.

İHA | 22.08.2018 - 11:14..
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Rusya’nın Ufa şehrinden Soçi şehrine gitmek üzere kalkan uçağın motoru kalkıştan bir süre sonra alev aldı.

TELSİZLE KULEYE ULAŞTI

Motorun uçak havadayken alev alması üzerine büyük panik yaşandı. Red Wings firmasına ait TU-204 model uçakta yaşanan olayın üzerine uçağın pilotu Ufa Uluslararası Havaalanı'na telsizle ulaştı.

ŞOK GEÇİREN YOLCULAR OLDU

Uçakta bulunan yolcular sakinleştirilmeye çalışılırken, pilot uçağın sağlam motorlarını kullanarak tekrar Ufa Uluslararası Havaalanı'na dönüşe geçti. Acil durum ekipmanları kullanılarak gerçekleşen inişten sonra yolcular uçaktan şişme merdivenlerle indirildi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçak hangara çekilirken şok geçiren bazı yolcular tedavi altına alındı.

Rusya'da uçağın motoru alev aldı VİDEO


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