Rusya'da yeni konutların metrekare fiyatı belli oldu

Rusya'da yeni konutların ortalama metrekare fiyatları belirlendi. Rusya İnşaat Bakanlığı tarafından belirlenen fiyatlara göre en pahalı konutlar Moskova'da inşa ediliyor.

METREKARE FİYATLARI AÇIKLANDI

Moskova'da konutların ortalama metrekare fiyatları 90 bin 400 ruble olarak açıklandı. Metrekare fiyatının en ucuz olduğu yer ise 25 bin 300 ruble ile Kamıkiya olarak belirlendi.

YÜZDE 60'INA KREDİ İLE SAHİP OLUNABİLİYOR

Moskova'da evlerin yüzde 60'ına ipotek kredileri ile sahip olunabiliyor. Rusya İnşaat Bakanlığı'nın verilerine göre St.Petersburg’da resmi konut metrekare fiyatı 60 bin 600 ruble, Belgorod’da 34 bin 700 ruble, Kamçatka’da 45 bin 100 ruble olarak açıklandı.