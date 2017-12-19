Rusya'da yolcu uçağı düştü

Uçak pilotu kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın kontrolünü kaybetti ve karla kaplı zemine çarptı.
ÖLENLERİ ARASINDA ÇOCUK DA VAR
11 yolcu ve 2 mürettebat dahil olmak üzere toplam 13 kişiyi taşıyan uçağın motorundaki bir soğutma hatasından dolayı düştüğü sanılıyor. Kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
DÜŞME ANI KAMERADA
Uçağın enkazında yolcu kabininde ve kanatlarda büyük hasar meydana geldiği görülüyor. Uçağın düşüş anları amatör bir kamera tarafından görüntülendi.
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