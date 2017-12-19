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Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.

DHA | 19.12.2017 - 18:52..
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Uçak pilotu kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın kontrolünü kaybetti ve karla kaplı zemine çarptı.

ÖLENLERİ ARASINDA ÇOCUK DA VAR

11 yolcu ve 2 mürettebat dahil olmak üzere toplam 13 kişiyi taşıyan uçağın motorundaki bir soğutma hatasından dolayı düştüğü sanılıyor. Kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da yolcu uçağı düştü

DÜŞME ANI KAMERADA

Uçağın enkazında yolcu kabininde ve kanatlarda büyük hasar meydana geldiği görülüyor. Uçağın düşüş anları amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Rusya'da yolcu uçağı düştü: 4 ölü VİDEO


Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

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