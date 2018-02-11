Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'nın Moskova kentinden 71 kişiyle havalanan uçağın önce radardan çıkarak kaybolduğu ardından ise düştüğü belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama henüz yağılmazken, uçağın neden düştüğüne dair bir bilgi de henüz gelmedi.

İRTİBATI KESİLDİ

71 kişiyi taşıyan Saratov Havayolları'na bağlı Rus yolcu uçağının Moskova'da düştüğü açıklanırken, Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan uçağın ,kalkışından kısa süre sonra kuleyle bağlantısını kaybettiği belirtildi.

Uçağın Moskova'dan Orsk'a gitmek için havalandığı belirtilirken uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı.

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