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Rusya'da Zafer Bayramı törenleri

Rusya'nın en önemli bayramlarından Zafer Bayramı'nın 73. yıl dönümü Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen törenle gövde gösteri şeklinde kutlandı.

İHA | 09.05.2018 - 17:45..
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Rusya’da Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi güçlerine karşı elde ettiği zaferin 73. yıl dönümü nedeniyle Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine 13 bin asker katıldı.

ASKERLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Törende Putin, askeri birlik komutanlarının ellerini sıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan "Hançer" isimli hipersonik füze sistemleriyle donatılan MiG-31 uçakları Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kızıl Meydan’dan geçti. Rusya onlarca tank, füze, uçak ve askeri ekipmanlarıyla gövde gösterisinde bulundu. Kızıl Meydan’daki geçit töreninde Rus ordusunun yeni askeri araçları ilk kez sergilendi.

Rusya'da Zafer Bayramı törenleri

"RUSYA KÜRESEL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN DİYALOĞA AÇIKTIR"

Resmi geçit sırasında halkına seslenen Putin, “Halkımız ölümüne savaştı” dedi. Doğrudan mevcut siyasi duruma atıfta bulunan Putin, yeni tehditlerin arkasında kibir, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik ve benzersiz olma iddiası olduğunu söyleyerek İkinci Dünya Savaşı’nın tekrarına karşı uyardı. Ayrıca Putin, "Rusya, küresel güvenliğin sağlanması için tüm sorulara ve diyaloğa açıktır. Yapıcı, eşit ortaklık için hazır" ifadelerini kullandı.

Rusya'da Zafer Bayramı törenleri

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic törende Putin’i yalnız bırakmadı.

Rusya'da Zafer Bayramı törenleri

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