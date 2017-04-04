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Rusya'daki saldırının ardından Fransa'da terör alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı, St. Petersburg'daki patlamadan sonra Paris'te toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemini artırdı.

04.04.2017 - 09:08
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Rusya'da metro istasyonunda çifte terör saldırısının ardından Fransa kırmızı alarma geçti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle metro istasyonları, tren garlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirildi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YENİDEN ARTIRILMIŞTIR"

Açıklamada, "Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı bölgelerde, ön tedbir amacıyla güvenlik önlemleri yeniden artırılmıştır. Bakanlık olarak biz büyük bir dikkat, güvenlik birimlerimiz ise tam bir seferberlik anlayışı ile görevini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

FRANSA'DA İKİ SALDIRI OLMUŞTU

Paris'te 13 Kasım 2015'te 6 farklı bölgeye düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağan üstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısın ardından ise sonlandırılması düşünen olağan üst hal uygulaması yeniden uzatılmıştı.

Rusya'daki saldırının ardından Fransa'da terör alarmı

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