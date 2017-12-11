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Uçak kazasında öğretmeninin sarılarak kurtardığı kız ülkesine dönüyor

Rusya'nın Khabarovsk kentinde geçen ay gerçekleşen uçak kazasında öğretmeninin sarılarak kurtardığı kız, yeni yıl tatili için evine gidiyor.

DHA | 11.12.2017 - 12:20..
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Rusya'nın Khabarovsk kentinde bulunan Novy Havalimanı yakınlarında geçen ay düşen uçağın tek sağ kalan yolcusu üç yaşındaki Zhasmina Leontyeva'nın iyileştiği ve evine gidebileceği söylendi.

SARILARAK HAYATINI KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine giden kurtarma ekipleri, 44 yaşındaki öğretmen Olga Laponnikova'nın küçük kıza sarılarak Leontyeva'nın hayatını kurtardığını söyledi.

Uçak kazasında öğretmeninin sarılarak kurtardığı kız ülkesine dönüyor

UÇAĞIN AKÜMÜLATÖRÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Havaalanı yakınında gerçekleşen kazanın ardından havaalanı görevlisi Evgeny Arkhinos olay yerine giderek, uçağın akümülatörünü etkisiz hale getirip uçağın patlamasını engelledi ve üç yaşındaki Leontyeva'yı kurtardı.

Uçak kazasında öğretmeninin sarılarak kurtardığı kız ülkesine dönüyor

(Foto: Abakan Haberleri- Rusya)

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE AİLESİNİN YANINA DÖNÜYOR

Sonrasında hastaneye kaldırılan Leontyeva'nın kazada yalnızca sol bacağı kırılırken, travma doktoru Nikolay Rybachuk küçük kızın kazadan duygusal olarak etkilenmediğini ve sağlıklı bir şekilde ailesinin yanına gidebileceğini söyledi.

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