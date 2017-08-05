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Rusya'dan ABD yaptırımlarına karşı İran hamlesi

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yaptırımları onaylamasıyla Rusya İran hamlesini devreye sokuyor.

05.08.2017 - 11:18
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ABD Başkanı'nın Rusya yaptırımlarını içeren yasa tasarısını onaylamasıyla birlikte Rusya da bu hamleye her alanda yanıt veriyor.

Rusya'dan ABD yaptırımlarına karşı İran hamlesi

Rusya'nın demiryolu, gemicilik, metal ve madencilik sektörleri yasa tasarısından etkilenecek. Ayrıca Rusya'nın petrol şirketleriyle iş yapan firmalar da bu tasarıdan nasibini alacak.

DİPLOMAT SAYISI AZALTILMIŞTI

Putin yasa tasarısının onaylanmasının hemen ardından bir hamle yapmış ve ABD’nin, Rusya’daki diplomat sayısını 755 kişi azaltacağını belirterek, "Böylelikle, ABD’nin Rusya’daki diplomat sayısı, Rusya’nın ABD’deki diplomat sayısıyla eşitlenmiş olacak. Her iki tarafın da toplam 455 diplomatı olacak" diye konuşmuştu.

Rusya'dan ABD yaptırımlarına karşı İran hamlesi

PUTİN İRAN HAMLESİNİ DEVREYE SOKUYOR

Şimdi de Putin, İran hamlesini devreye sokuyor. Rusya, İran'la askeri, teknolojik ve teknik olarak iş birliği yapacak.

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