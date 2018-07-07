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Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Rusya, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25'li vergi artışı yapmasına misilleme olarak ABD'den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergilerini artırdığını açıkladı.

İHA | 07.07.2018 - 01:31..
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Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Economic Development Minister Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin bugün yayımladığı bir açıklamada, ABD’den ithal edilen yol yapım ekipmanı, petrol ve gaz ekipmanı, metal işleme enstrümanları ve sondaj ekipmanı ve fiber optik malzemelere yüzde 25 ile 40 arasında yükselttiklerini açıkladı.

ABD'Yİ DTÖ'YE ŞİKAYET ETTİLER

Avrupa Birliği, Hindistan ve Çin de ABD’nin milli güvenlik sebeplerini ile sürerek aldığı ithal mallara gümrük vergi artışı yapması sebebiyle Dünya Ticaret Teşkilatına şikayet başvurusu yaptı.

RUSYA, MİSİLLEMEYE KARŞIN 450 MİLYON DOLAR ZARARDA

Oreshkin, ABD’nin Rus çelik alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulaması sebebiyle zararın 537 milyon dolar olduğu kendilerinin ilave gümrük vergi artışı uygulamalarıyla bunun yalnıza 87 milyon 600 bin dolarlık bir telafi yapacağını söyledi.

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