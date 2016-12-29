Rusya'dan ABD'nin diplomatları sınırdışı kararına tepkiler

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin bazı Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatları sınır dışı edilmesi yönünde aldığı kararın, giden idarenin ‘can çekişmesine’ benzediğini söyledi.

RİA Novosti’ye konuşan Çepa, “Bu gerçekten çok endişe verici bir haber. Tüm bunlar, (ABD Başkanı Barack) Obama ekibinin can çekişmesini andırıyor” dedi.

"TRUMP'A EK ZORLUKLAR YARATIYOR"

Obama ve ekibinin, ocak ayında yönetimi devralacak seçilmiş başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin önüne engeller çıkarmaya çalıştığını ifade eden Çepa, “Trump’ın sonra aşmak zorunda kalacağı ek zorluklar yaratıyorlar” diye konuştu.

"AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

"ABD'NİN KARARI PARANOYA"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor" dedi.

Bu tür kararların mantıklı politikacılarda şok etkisi oluşturduğunu belirten Slutskiy, "Bu kararın tam da Suriye'de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik. Galiba Obama tarihteki son izini bu şekilde bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİ DÜZEYİ SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN DAHA DÜŞÜK

Slutsiky, görevi devrecek Washington yönetiminin aldığı kararların iki ülke ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, ilişki düzeyinin Soğuk Savaş döneminden daha düşük olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, "Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor" dedi.