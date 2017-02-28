Rusya'dan ABD'nin savunma bütçesini artısmasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump idaresinin savunma harcamalarını 54 milyar dolar artırma teklifini Sputnik'e değerlendiren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, "Elbette böyle bir şey mümkün. Bu Rusya'ya meydan okuma, ABD'nin bir kez daha askeri üstünlüğü sağlama ve dünyanın üstün gücü rolünü kanıtlama çabası. Onların durmayı düşünmediği ortada" dedi.

"RUSYA SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYECEK"

Rusya'nın silahlanma yarışına girmeyeceğini kaydeden senatör, "Rusya'nın savunma bütçesini düzeltme konusu gündemde yok. Mevcut bütçe, ihtiyaçlarımıza uygun" diye konuştu.

Rusya'nın niceliksel değil, niteliksel yanıt vereceğini söyleyen Ozerov, "Ülkemiz silah ve silahlı kuvvet sayısını artırmayacak, onları iyileştirecek" ifadelerini kullandı.

Rus senatör, "Savunma yeteneğimiz, Rusya'nın ulusal güvenliğinin ve bağımsızlığının güvencesi olmaya devam ediyor" diye kaydetti.