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Rusya'dan ABD'ye açık kapı

ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye krizi devam ediyor. Her ne kadar ABD agresif tavırlarına devam etse de Rusya oyunu yavaşlatmaya, ABD'yi soğukkanlılıkla karşılamaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 12:38..
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Rusya ile ABD arasında yaşanan Suriye krizi giderek tırmanıyor. ABD'nin tehdit dolu açıklamalarının ardından Akdeniz'e giden ABD filoları yönünü değiştirmezken, Rusya bu meseledeki soğukkanlı tavrını devam ettiriyor.

RUSYA'DAN AÇIK KAPI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığı belirtilirken, Suriye'de tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmasının son derece önemli olduğu ifadesi kullanıldı. Rusya, ABD ile aralarında 'çatışmasızlık bölgeleri' nedeniyle kurulan iletişim hattının hâlâ açık olduğunu belirtti.

Rusya, ABD'den Suriye konusunda gelen açıklamaların dikkatli bir şekilde takip edildiğini açıkladı. Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığı ifade edildi.

KREMLİN: ÇATIŞMAYI ÖNLEME HATTI AKTİF

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki çatışmayı önleme hattının aktif durumda olduğunu ve tarafların bu hattı kullandığını belirtti.

ABD-RUSYA KRİZİ

ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye krizi, Esad rejimine bağlı orduların Duma'da kimyasal saldırıların yaşanması ile tavan yaptı. ABD Devlet Başkanı Donald Trump Esad üzerinden Rusya'ya tehdit dolu mesajlar verirken, İngiltere ve Fransa'da aynı yönde beyanlarla adeta Rusya ve Suriye'ye savaş mesajları vermişti.

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