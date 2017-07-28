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Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı.

28.07.2017 - 12:25
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ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'a yanıt verdi.

ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlaması üzerine bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminden Rusya genelindeki ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürülmesini istedi.

1 EYLÜL'E KADAR SÜRE

Rusya'daki ABD'li diplomatların ve diplomatik temsilciliklerdeki teknik personelin sayısının ABD'deki Rus diplomatlar ve teknik personelle aynı seviyeye indirilmesini talep eden Rus Dışişleri, ABD'ye sayının 455'e düşürülmesi için 1 Eylül'e kadar süre tanıdı.

"TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR DEVAM EDERSE, SİMETRİK YANIT VERİLECEK"

Bakanlık, Washington yönetiminin ABD'deki Rus diplomatların sayısını azaltmaya yönelik yeni tek taraflı yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde simetrik yanıt verileceğinin altını çizdi.

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