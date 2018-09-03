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Rusya'dan ABD'ye dolar yakmalı Apple parçalamalı tepki

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamalı ile düşmanca tutumu Rus halkını çileden çıkarttı. Ruslar Putin'e destek için ABD Doları yaktı, Apple marka ürünleri parçaladı.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 14:18..
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Rusya'dan ABD'ye dolar yakmalı Apple parçalamalı tepki

ABD ile Rusya ilişkileri hemen her dönemde gerginliklere sahne olmuştur. Ancak içinde bulunduğumuz son yıllar, özellikle ABD'nin Orta Doğu hakimiyet ve Rusya'nın Akdeniz üstünlük çabalarına sahne oldu. Bu durum da iki ülke arasında görülmemiş siyasi-ekonomik gerilimlere neden oldu.

ABD'nin yaptırımları ile devam eden bu sürece Ruslar büyük tepki gösterdi: Halk ülkenin belli başlı kentlerinde Apple marka ürünleri parçaladı, dolarlarını yaktı.

Rusya'dan ABD'ye dolar yakmalı Apple parçalamalı tepki

SERT ABD PROTESTOSU

Rusya'da Putin destekçisi bir grup, bir araya gelerek bir video hazırladı. Bu videoda ABD'ye tepki öne çıakrken Washington'un uyguladığı politikalara tepki gösterildi. Videoda bir grup kadının elinde Apple marka tableti parçaladığı görülürken, kadınlardan birinin hırsını alamayarak telefona silah ile vurduğu görülüyor.

Rusya'dan ABD'ye dolar yakmalı Apple parçalamalı tepki VİDEO

Rusya'dan ABD'ye dolar yakmalı Apple parçalamalı tepki

Videonun ilerleyen kısımlarında ise bir başka grubun açıklama yaparak ABD'ye tepki gösterdiği ve içinde ateş yanan bir kovaya ABD Dolarları attığı görülüyor. Kadınların yanan kovayı dolarlarla doldurduğu sırada "bizim dolarla işimiz yok, rubleyi seviyoruz" dediği duyuluyor.

Rusya'dan ABD'ye dolar yakmalı Apple parçalamalı tepki

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