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Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran açıklamalarına Rusya'dan imalı tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2011'de yaşanan Wall Street eylemlerini hatırlattı.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 02:49..
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Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran hükümeti için, "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahipler" ifadelerini kullanan ve protestocuları desteklediklerini yinelemesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Şüphesiz, ABD heyetinin dünyaya anlatacağı şeyler vardır. Örneğin; Haley, ABD'nin protesto gösterilerini dağıtma deneyimlerini paylaşabilir, kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığının ve Occupy Wall Street eyleminin nasıl bastırıldığının detaylarını anlatabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapacaklarını da kaydetmişti.

WALL STREET EYLEMLERİNDE POLİS VAHŞETİ YAŞANMIŞTI

2011'de işsizlik ve yoksulluğa karşı mücadeleye girişen çoğu genç ve işsiz Amerikanlılar, “Wall Street’i İşgal Et” (Occupy Wall Street) eylemlerini başlattı. Yapılan gösterilerde polisin göstericilere vahşice saldırdığını görüntüleyen videonun YouTube’da yayınlanması, Amerikan hükümetini harekete geçirmişti. Hükümet, ABD’deki polis şiddeti uygulamalarını gözler önüne seren görüntülerin internetten tamamen kaldırılmasını istedi.

Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

YOUTUBE ABD YARGISINA GEÇİT VERMEDİ

YouTube, yapılan silme talebini, iletişim özgürlüğüne, dolayısıyla insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevirdiğini bildirdi.

Şirket, Amerikan yargısının defalarca, görüntülerin kaldırılması yönünde karar aldığını, ancak bu tür kararların insan hakları evrensel beyannamesiyle ters düşmesi nedeniyle bu kararlara uymadıklarını açıklamıştı.

Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

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