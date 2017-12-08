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Rusya'dan ABD'ye Kudüs tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını eleştirdi.

AA | 08.12.2017 - 15:13..
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Lavrov, Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ABD'nin Kudüs"İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını değerlendirdi.

"İSRAİL-FİLİSTİN KRİZİNİ TEK HAMLEDE ÇÖZECEK ANLAŞMA NEDİR?"

ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Ortadoğu’yu da ele aldıklarını anımsatan Lavrov, “Tillerson, İsrail-Filistin krizini tek hamlede çözecek ‘yüzyılın anlaşmasına’ imza atmak istediklerini söyledi. Bu anlaşmanın nasıl bir anlaşma olduğunu öğrenmek istiyoruz.” diye konuştu.

Rusya'dan ABD'ye Kudüs tepkisi

"ABD, TÜM ANLAŞMALARA AYKIRI DAVRANDI"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan Kudüs kararının, son derece zorlu müzakerelere katılan tüm taraflar için şaşırtıcı bir adım olduğuna işaret eden Lavrov, “ABD bu kararla tüm anlaşmalara aykırı davranmıştır ve bu karar uluslararası toplumu hiç de eşit olmayan iki parçaya bölmüştür.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'li yetkililerin BM Güvenlik Konseyi toplantısında aldıkları karara netlik kazandırmalarını umduklarını kaydetti.

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