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Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang’ın Washington ile güvenlik garantisi konusunda görüşmek istediğini belirtti.

Ajanslar | 08.12.2017 - 14:07..
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Tillerson’la Kuzey Kore’yi konuştuk. Bu konuda tavrımız değişmedi. Cepheleşme, provokasyon ve macera kısır döngüsüne bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore çağrısı

"KUZEY KORE, ABD İLE DİREKT GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Lavrov açıklamalarına “Kuzey Kore, güvenlik garantisi konusunda ABD ile (doğrudan) görüşmeye hazır. Biz de bu müzakerelerin yürütülmesi için destek vermeye hazırız” sözleriyle devam etti.

Lavrov, Kuzey Kore ile ilgili sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi için işbirliğine devam edilmesi çağrısı da yaptı.

Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore çağrısı

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