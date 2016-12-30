Rusya'dan ABD'ye misilleme

ABD, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Rus hükümetine ait iki yerleşkekenin yarına kadar boşaltılması istedi. Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğunda görevli 35 Rus diplomata ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanınmıştı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'ın Moskova'ya yönelttiği 'seçimlere müdahale suçlamalarının' mesnetsiz olduğunu söyledi.

PUTİN'E '35 ABD'Lİ DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLSİN' ÖNERİSİ

Lavrov, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Putin'e, 31'i Moskova Büyükelçiliği'nden, 4'ü St. Petersburg Konsolosluğu'ndan olmak üzere 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtti.

Lavrov, Putin'e Moskova'daki 2 tesisin ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini önerdiklerini de kaydetti.