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Rusya'dan ABD'ye net mesaj

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova'ya yönelik yaptırımları genişletmesinin karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

21.06.2017 - 20:30
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle uygulanan mevcut yaptırımları güçlendirmek için 38 kişi ve kurumu yaptırım listesine eklemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMALARI İNANDIRICI DEĞİL"

Washington'un bu adımıyla Barack Obama döneminde başlatılan iki ülke ilişkilerinin bozulması eğilimine devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gelişmeler ışığında Beyaz Saray'dan yapılan Rusya ile diyaloğu sürdürme açıklamalarının inandırıcı gelmediği ifade edildi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME

Açıklamada, ABD'nin bu adımının karşılıksız kalmayacağına vurgu yapılarak, "Washington'un daha önce Rusya'ya baskı yapmak için uyguladığı sayısız yaptırımlardan sonuç alamadığı gerçeğini anlayarak, diyalog ve iş birliğine geri dönmesini umut ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, iki ülke arasında yakın zamanda düzenlenmesi planlanan diyalog toplantısına, bu şartlar altında gerek olmadığı kaydedildi.

HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN 19 KURULUŞA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 19 kişi ve 19 kuruluşa daha yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

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