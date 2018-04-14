Rusya'dan ABD'ye tehdit

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İngiltere, Fransa ve ABD ile Suriye'ye başlatılan operasyona katıldığını doğruladı.

ABD ve İngiltere'nin hava harekatı başlaması üzerine Suriye'deki hava savunma sistemleri devreye girdi. Suriye'den 13 füzenin imha edildiği açıklaması geldi.

Fransa'nın başkanı Paris'ten, ABD'nin başlattığı harekat için, "7 Nisan'da çizgi aşıldı. Müdahale mecburdu." denildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Hava Harekatı bugün için son buldu" açıklamasını yaptı.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

1 İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı İran, Rus bombardıman uçaklarının, İran hava sahasını ve yakıt ikmali için NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul etti.

2 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

3 ABD Şam'ı vurdu Trump'ın Suriye'yi vurma emri verdiğini açıklamasının ardından ABD ordusu Şam Havaalanı'nı vuruldu.

4 Pentagon: Esad'a daha sert bir mesaj vereceğiz ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye başlattığı harekatın ardından Pentagon, "Esad geçen sene verdiğimiz mesajı almamış. Şimdi müttefiklerimizle daha sert bir mesaj vereceğiz" dedi.

5 ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Hava Harekatı bugün için son buldu" açıklamasını yaptı.

6 Antonio Guterres: Soğuk savaş intikamla döndü Suriye'deki kimyasal saldırı krizi ile acil toplanan BMGK'da konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu kez soğuk savaş kontrol mekanizmasını kaybetti" dedi.