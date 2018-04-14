Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'nın ABD Büyükelçisi, "Sonuçların olacağı konusunda uyarmıştık. Bu saldırı sonuçsuz kalmayacak" ifadelerine yer verirken, "Suriye barış içinde bir gelecek şansına sahipken bakenti saldırıya uğradı. ABD uluslararası hukuku ihlal etti." açıklaması yapıldı.
Büyükelçi, "Yaklaşık 2 aydır söylediğimiz senaryo gerçek oldu. Rusya Devlet Başkanı küçük düşürülemez" ifadelerini kullandı.
ABD, FRANSA VE İNGİLTERE İLE SURİYE'Yİ VURDU
Trump'ın basın karşısına çıkarak harekatın başladığını duyurmasının ardından Tomahawk füzeleri ile Şam vuruldu.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan havalanı ve bilimsel araştırma merkezinin vurulmasının ardından Pentagon, "Belirlenen hedefleri vurduk" açıklaması yaptı.