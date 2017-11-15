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Rusya'dan ABD'ye 'yabancı ajan' misillemesi

Rusya’da yabancı basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişiklikler Duma'da onaylandı.

15.11.2017 - 15:20
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dsf

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onayladı.

409 OYLA KABUL EDİLDİ

Duma’da yapılan oylamada, Rusya’da yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasına yönelik düzenleme 409 oyla kabul edildi. Düzenlemeye ‘hayır’ veya ‘çekimser’ oy veren milletvekili olmadı.

Düzenlemeyle, Rusya’da "yabancı ajan" ilan edilecek basın kuruluşlarına bazı kısıtlamalar getirilebilecek.

Sivil toplum kuruluşlarına benzer bir değerlendirmeye tabi tutulacak basın kuruluşlarına, "yabancı ajan" olarak kayıt yaptırmamaları halinde cezai yaptırımlar da uygulanabilecek.

"BU KARARLA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu karar sayesinde, yurtdışında Rus medya kuruluşlarının özgürlüğüne yapılan müdahalelere, anında karşılık verebileceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Duma tarafından onaylanan yasal değişikliklerin kanun haline gelmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayı gerekiyor.

ABD Adalet Bakanlığının talebi üzerine 13 Kasım'da, ABD'de yayın yapan Rus RT America kanalı, "yabancı ajan" olarak kaydedilmişti.

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