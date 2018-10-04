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Rusya’dan AB’ye: Siz de Türk Akımı'na gelin

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TürkAkım doğalgaz boru hattının, ilgilenen ülkeler için AB'nin katılımıyla da bir proje olabileceğini söyledi.

AA | 04.10.2018 - 02:59..
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Rusya’dan AB’ye: Siz de Türk Akımı'na gelin

Sergey Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin enerji konusunda AB ile Rusya'nın ilişkilerine yönelik sorularını cevaplandırdı.

AB ile Rusya'nın enerji hususunda daha önce yoğun bir iş birliği olduğunu belirten Lavrov, şu anda bu şekilde diyaloğun dondurulduğunu ifade etti.

Rusya’dan AB’ye: Siz de Türk Akımı'na gelin

"TÜRK AKIMI SADECE TÜRK-RUS PROJESİ DEĞİL"

Ukrayna'nın doğalgaz taşıma sisteminin endişe verici olduğunu ve transit ülke olarak güvensizliğini ortaya koyduğu için Rus enerji firması Gazprom'un Avrupalı ortakları ile Kuzey Akım hattını kurduğunu ifade eden Lavrov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının da inşaatına başlandı. Gerekli bütün izinler alındı. Ayrıca TürkAkım doğalgaz boru hattı sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için AB’nin katılımıyla da bir proje olabilir." diye konuştu.

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