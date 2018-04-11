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Rusya'dan Akdeniz'deki ABD gemilerine tehdit

Rusya'nın Lübnan büyükelçisi, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

REUTERS | 11.04.2018 - 11:33..
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RUSYA

Büyükelçi Alexander Zasypkin, "Amerikalılar vurursa o zaman füzeleri düşürülecek, hatta bu füzelerin atıldığı yerler de vurulacak." dedi.

Zasypkin bu sözlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus genelkurmay başkanının daha önce yaptıkları açıklamaları yansıttığını söyledi.

KARŞILIK VERİLECEK

Rus Genelkurmay Başkanlığı, 13 Mart'ta bir açıklamayla, Suriye'ye yönelik her türlü Amerikan saldırısına karşılık verileceğini ve fırlatılan füzeler ile kullanılan füze rampalarının da hedef alınacağını duyurmuştu.

Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engellediler.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemişti.

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