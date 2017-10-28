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Rusya'dan Batı'ya yeni gıda ambargosu

Rusya hükümeti, Avrupa Birliği, ABD, Kanada ve diğer ülkelerden canlı domuz ve yan ürünlerin ithalatını yasakladı.

28.10.2017 - 00:11
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya hükümetinin sitesinde konuyla ilgili yayınlanan kararnameye ilişkin yazılı açıklamada, “Rusya’ya ithalatı yasaklanan tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıda ürünlerinin listesine canlı domuzlar, ayrıca çiftlik hayvanlarından elde edilen bazı gıda yan ürünleri ve yağlar dahil edildi. Ürünlerin ithalatıyla ilgili getirilen sınırlamalar, Rusya’nın iç ihtiyaçlarını etkilemeyecek” ifadelerine yer verildi.

KISITLANAN GIDA ÜRÜNLERİ

Kısıtlamaların özellikle saf ırk olanların dışındaki canlı domuzları, büyük baş hayvanlardan, domuz, koyun, keçi, at ve diğer hayvanlardan elde edilen yan ürünleri, domuz yağını, domuz yağı stearini, hayvansal yağı ve diğer bazı gıdaları kapsadığı belirtiliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya’nın bu şekilde bazı ürünlerin farklı adlar altında yapılan sevkiyatlarının gerçekleştiği ve Rus üreticilere zarar veren kanalları kapattığını açıkladı.

Rusya, 2014’ün ağustos ayında Batı’nın yaptırımlarına yanıt olarak gıda ambargosu uygulaması başlatmıştı. Ambargo, ABD, AB ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç’ten Rusya’ya sevk edilen et, salam, balık ve deniz ürünlerini, sebze, meyve ve süt ürünlerini kapsamıştı. O zamandan bu yana birkaç kez uzatılan ambargonun, önümüzdeki yılın sonuna kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.

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