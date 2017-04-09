taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Rusya'dan Boris Johnson'un ziyaretine ilişkin açıklama

Moskova ziyaretini iptal eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Rusya'dan cevap gecikmedi.

09.04.2017 - 13:45
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de meydana gelen 'gazlı' saldırının ardından Esad yönetimi suçlu bulunmuş ve birçok ülkeden tepki gelmişti.

Rusya'dan Boris Johnson'un ziyaretine ilişkin açıklama

İNGİLTERE - RUSYA ARASINDA GERGİNLİK

Bu saldırıdan sonra Esad yönetiminin yanında olduğunu belirten Rusya da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Başta ABD olmak üzere diğer ülkeler de bu durumu eleştirdi. ABD de bu duruma tepki göstererek Suriye'nin hava üssüne saldırı gerçekleştirdi. Bu olayların hemen ardından İngiltere ile Rusya'nın da arası açıldı.

MOSKOVA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyaretin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğim ABD ve diğer G7 ülkeleriyle düzenleyeceğimiz toplantıda sahada ateşkesin sağlanması ve politik sürecin işletilmesi yönünde adımlar atmak." şeklinde konuştu.

Rusya'dan Boris Johnson'un ziyaretine ilişkin açıklama

SAVUNMA BAKANI MAKALE YAZDI

Ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon da konuyla ilgili Sunday Times'a bir makale yazdı. Fallon makalesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen füze saldırısının "doğru karar" olduğunu belirterek, kimyasal saldırı iddialarını ise "barbarca, ahlaksız ve yasadışı" olarak tanımladı.

"HER SİVİL CAN KAYBININ SUÇLUSU RUSYA"

İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Suriye'nin İdlib'te kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdaki "her bir sivil can kaybının" suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Fallon, Rusya ile ilgili olarak da, "Son birkaç yıl içerisinde ellerindeki kozları kullanarak bu iç savaşı bitirmek için birçok fırsatları oldu. Rusya, rejimi dizlerinin üzerine çöktürtmek için gerekli kararlılığı göstermelidir."

Rusya'dan Boris Johnson'un ziyaretine ilişkin açıklama

RUSYA KARARI 'ABSÜRD' BULDU

Johnson'ın kararının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova bir açıklama yaptı. Zakharova, Johnson'ın kararını 'absürd' bulduklarını söyledi.

"LONDRA'YLA DİYALOG KURMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Moskova bugün de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası meselelerde bir etkisinin olmadığı ve stratejik partnerlerin gölgesinde kaldığı belirtildi. Ayrıca Rusya'nın Londra'yla diyalog kurma ihtiyacı olmadığı, ancak Londra'nın Rusya'yla diyalog kurması gerektiği belirtildi.

Rusya'dan Boris Johnson'un ziyaretine ilişkin açıklama

GÖZLER WASHİNGTON'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan İngiltere'nin bu kararının ardından gözler Washington'a çevrildi. Zira ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da 11-12 Nisan'da Moskova'yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulunması bekleniyordu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

170
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

85
Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

55
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

130
ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

22
Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

68
Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

403
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM