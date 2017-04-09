Rusya'dan Boris Johnson'un ziyaretine ilişkin açıklama

Suriye'de meydana gelen 'gazlı' saldırının ardından Esad yönetimi suçlu bulunmuş ve birçok ülkeden tepki gelmişti.

İNGİLTERE - RUSYA ARASINDA GERGİNLİK

Bu saldırıdan sonra Esad yönetiminin yanında olduğunu belirten Rusya da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Başta ABD olmak üzere diğer ülkeler de bu durumu eleştirdi. ABD de bu duruma tepki göstererek Suriye'nin hava üssüne saldırı gerçekleştirdi. Bu olayların hemen ardından İngiltere ile Rusya'nın da arası açıldı.

MOSKOVA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyaretin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğim ABD ve diğer G7 ülkeleriyle düzenleyeceğimiz toplantıda sahada ateşkesin sağlanması ve politik sürecin işletilmesi yönünde adımlar atmak." şeklinde konuştu.

SAVUNMA BAKANI MAKALE YAZDI

Ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon da konuyla ilgili Sunday Times'a bir makale yazdı. Fallon makalesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen füze saldırısının "doğru karar" olduğunu belirterek, kimyasal saldırı iddialarını ise "barbarca, ahlaksız ve yasadışı" olarak tanımladı.

"HER SİVİL CAN KAYBININ SUÇLUSU RUSYA"

İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Suriye'nin İdlib'te kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdaki "her bir sivil can kaybının" suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Fallon, Rusya ile ilgili olarak da, "Son birkaç yıl içerisinde ellerindeki kozları kullanarak bu iç savaşı bitirmek için birçok fırsatları oldu. Rusya, rejimi dizlerinin üzerine çöktürtmek için gerekli kararlılığı göstermelidir."





RUSYA KARARI 'ABSÜRD' BULDU

Johnson'ın kararının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova bir açıklama yaptı. Zakharova, Johnson'ın kararını 'absürd' bulduklarını söyledi.

"LONDRA'YLA DİYALOG KURMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Moskova bugün de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası meselelerde bir etkisinin olmadığı ve stratejik partnerlerin gölgesinde kaldığı belirtildi. Ayrıca Rusya'nın Londra'yla diyalog kurma ihtiyacı olmadığı, ancak Londra'nın Rusya'yla diyalog kurması gerektiği belirtildi.

GÖZLER WASHİNGTON'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan İngiltere'nin bu kararının ardından gözler Washington'a çevrildi. Zira ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da 11-12 Nisan'da Moskova'yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulunması bekleniyordu.