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Rusya'dan Doğu Guta için ateşkese veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil yardımların ve tıbbi tahliyelerin yapılmasına izin vermek için Doğu Guta için yaptığı oturumdan ateşkes çağrısı çıkmadı.

AA | 23.02.2018 - 06:36..
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Rusya'nın veto ettiği Suriye'nin Doğu Guta ateşkes çağrısına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde izin çıkmadı.

RUSYA TASARIYI DESTEKLEMİYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil yardımların ve tıbbi tahliyelerin yapılmasına izin vermek için Doğu Guta için yaptığı oturumdan ateşkes çağrısı çıkmadı.

Rusya, tasarıyı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Rusya'dan Doğu Guta için ateşkese veto


"İNSANLARIN İHTİYACI VAR"

BM İnsani Sorunlar ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri ve İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Başkanı Mark Andrew Lowcock, "700’den fazla insanın acilen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu herkes biliyor. Hava saldırıları, roketler, varil bombaları, kimyasal silahlar, termit bombalar, intihar eylemleri, keskin nişancılar, sivillere yönelik çift vuruş saldırıları sonucunda bu ayın başından bu yana en az 346 sivil öldü ve 900’e yakın kişi yaralandı."ifadelerini kullandı.


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