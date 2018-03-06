Rusya'dan Doğu Guta'da tahliye girişimi

Rejim zulmünün yaşandığı Doğu Guta'da ateşkese rağmen halen şiddet devam ediyor. Bir yanda rejim diğer yanda ise Rusya Doğu Guta'da saldırılarını sürdürürken çok sayıda sivil katledildi.

RUSYA'DAN TAHLİYE HAMLESİ

Doğu Guta'da sivillerin zor durumda olmasına bir çözüm olarak üretilen muhaliflerin silah bırarak bölgeden çıkartılması teklifine Rusya'dan olumlu yanıt geldi.

Rusya, teklifi kabul ederek Doğu Guta'dan çıkan muhaliflere güvenlik ve ulaşım hizmetinin sağlacağını duyurarak, silah bırakanlar için tahliyenin gerçekleştirileceğini belirtti.