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Rusya’dan İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölge açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirlediğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 12:50..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, yaptığı açıklamada, "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, iş birliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya’dan İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölge açıklaması

MUTABAKAT SİYASİ SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Verşinin, anlaşmanın uygulanmasına devam edildiğini, bölgedeki atmosferin olumlu anlamda geliştiğini ifade etti: “Bu mutabakat çok önemli bir dönüm noktası oldu. Atmosfer genel anlamda iyi yönde gelişti. Bu sayede sadece Suriye’de, öncelikle de teröristlerin dayanılmaz koşullar yaratarak neredeyse tamamını kontrol altına aldığı sivil halk oluşumlarının bulunduğu İdlib’de sivillerin zarar görmesi önlenmiyor. Mutabakat ayrıca genel anlamda siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik koşulların yaratılmasına olanak verdi."

Rusya’dan İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölge açıklaması


AĞIR SİLAHLAR CEPHE HATTINDAN ÇEKİLECEK

Varılan Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, muhalif ve rejim karşıtı güçlerin ağır silahları cephe hattından çekme işleminin ise bugün tamamlanması bekleniyor.

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