Rusya'dan İdlib'e yeni hava saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'e yeni bir hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

ŞEHRİN GÜNEYİ VE HAMA VURULDU

İdlib'ten bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İdlib'in güneyi ve Hama havadan vuruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının büyük bir ihtimalle Rus savaş uçakları tarafından düzenlendiğini duyurdu.

SİVİL SAVUNMA MERKEZİ VURULDU

İdlib'in güneyindeki Temeniya köyü hedef alındı. Anadolu Ajansı'na göre, köydeki sivil savunma merkezi vuruldu.

Anadolu Ajansı, İdlib'in yanısıra Hama'da da Rus savaş uçaklarının sivil yerleşim yerleri ve askeri muhaliflerin cephe hatlarını bombaladığını duyurdu.