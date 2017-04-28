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Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

Su takıyla karşılanan uçaktan inen turistlere çiçek ve meyve ikram edildi.

28.04.2017 - 13:20
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Rus turistleri taşıyan Anex Tours uçağı, 189 yolcusuyla saat 10.55'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi.

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

ÇİÇEKLE KARŞILANDILAR

Uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçekle karşılandı. Turistlere meyve ikramında bulunuldu. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı.

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

"HAFTANIN HER GÜNÜ UÇUŞUMUZ OLACAK"

Anex Tours Genel Müdürü Murat Karasu, “İlk uçuşumuzu yaptık. Haftanın her günü uçuşumuz olacak. 189 yolcuyla geldik. Önümüzdeki 10 gün boyunca uçaklarımız dolu gelecek. Müşteri sıkıntımız yok. Alanya bizim sevdiğimiz bölge bir sorun yaşamayacağız" dedi.

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

"BU SENE DAHA VERİMLİ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise “Rusya'dan biri tarifeli 3'üncü uçağın gelmesi şehrimiz için, bölgemiz için çok güzel. İnşallah arzu edilen, istenilen hedefe yaklaşacağız. Bu senenin geçen yıldan daha verimli olduğunu görüyoruz" dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Gazipaşa, Alanya turizmi açısından sevindirici. Ümit ediyorum Alanyamız hak ettiği noktada çok daha üzerinde kapasite ile çok daha keyifli bir turizm sezonu geçirecek" diye konuştu.

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

Rusya'dan ikinci charter, 189 yolcusuyla Antalya'ya geldi

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