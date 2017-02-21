taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.965
USD
3,6267
EURO
3,8245
ALTIN
144,27
PETR
56,8100

Rusya'dan İngiltere'ye: İngiltere'de öyle bir hayvan yok

Rusya için 'ayı' benzetmesi yapan İngiltere Savunma Bakanı'na Moskova'dan çok ağır bir cevap geldi.

21.02.2017 - 21:40
  1. Haberler
  2. Dünya

2341242

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ile ilgili ayı benzetmesini yapan İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'a "İngiltere'de ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.

Şoygu, konuyla ilgili Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde açıklama yaptı.

"TÜM ASLANLAR KEDİDİR, ANCAK TÜM KEDİLER ASLAN DEĞİLDİR"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şoygu, "Hayvan temasından devam edecek olursak, İngiltere'nin armasında ne var? Aslan mı sanıyorsunuz? Eski bir atasözü var: Tüm aslanlar kedidir, ancak tüm kediler aslan değildir. Bırakalım herkes kendi işiyle ilgilensin. Onların hayvanat bahçelerinde ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'ya gönderme yaparak, "Ayının pençelerini Libya'ya sokmasına ihtiyacımız yok" demişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü

537
Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlendi

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlendi

211
Demirtaş'a hapis cezası

Demirtaş'a hapis cezası

522
Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşmesine HDP'lilerden ilk tepki

Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşmesine HDP'lilerden ilk tepki

235
Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

178
FETÖ'nün damadı hakimi kızdırdı

FETÖ'nün damadı hakimi kızdırdı

89
CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM