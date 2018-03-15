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Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 13:12..
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İngiltere'de Sergey Skripal'ın zehirlenmesinin ardından, sular durulmuyor. İngiltere, bu durumdan Rusya'yı sorumlu tutarken Rusya da İngiltere'yi suçluyor.

Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

RUSYA'DAKİ İNGİLİZ DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ise gerginliği tırmandırdı. İngiltere Başbakanı May, eski Rus ajanı Skirpal'in zehirlenmesinin direkt sorumlusu olarak Rusya Devleti'ni gösterdi ve bazı yaptırımlar yapacaklarını dile getirdi.

May'in 23 Rus diplomatın İngiltere'den sınır dışı edileceğini ifade etmesi üzerine Rusya İngiltere'ye karşılık vereceğini resmi olarak açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da görevli olan tüm İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

ZAHAROVA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

May'in açıklamalarının hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rusya adına bir açıklama yapmıştı.

Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanlığı en yakın zamanda Theresa May'in parlamentoda yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yapacak." diye konuştu. Ayrıca Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ria Novosti'ye bir açıklama yaparak May'e en kısa zamanda cevap vereceklerini dile getirmişti.

Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

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