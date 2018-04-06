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Rusya'dan İngiltere'ye 'üzülürsünüz' tehdidi

Rusya'yı 'ajanları öldürmekle suçlayan' İngiltere'ye cevap veren Rus Büyükelçi Nebenzia, "Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz." diyerek tehdit etti.

AA | 06.04.2018 - 05:52..
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Rusya'dan İngiltere'ye 'üzülürsünüz' tehdidi

Rusya ve İngiltere arasındaki ajanların zehirlenmesi konusundaki kriz giderek büyüyor. BMGK'da konuşan Rus Büyükelçi Nebenzia, "Devlet destekli suikast yapıyorsunuz" diyen İngiltere'yi tehdit etti.

Rusya'dan İngiltere'ye 'üzülürsünüz' tehdidi

Rusya'dan İngiltere'ye 'üzülürsünüz' tehdidi VİDEO

BMGK'DA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR YAPILDI

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamaları görüşmek üzere toplandı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Rusya'yı devlet destekli suikastlar düzenlemekle suçladı.

Rusya ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyinde  Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti.

Rus Büyükelçi Nebenzia, eski çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'yı Rusya'nın zehirlediği suçlamalarını reddederek, ''Londra diğer ülkelerle ilişkilerimizi zehirlemeye başladı.'' dedi.

Rusya'dan İngiltere'ye 'üzülürsünüz' tehdidi

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE TEHDİT

İngiltere'yi Rusya'ya karşı propaganda savaşı yürütmekle suçlayan Nebenzia, ''Daha iyi bir sahte hikaye ortaya atamaz mıydınız?'' dedi.

Nebenzia, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' uyarısında bulundu.

Rusya'dan İngiltere'ye 'üzülürsünüz' tehdidi

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