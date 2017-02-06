Rusya'dan 'İran terörist devlet' nitelemesine tepki

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak nitelemesine ilişkin, "Bu yaklaşıma katılmıyoruz. İran ile iyi ilişkilere sahibiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize değer veriyoruz ve geliştirmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERDE ENGEL TEŞKİL ETMEMELİ"

ABD ile İran ve diğer bazı bölgesel konularda farklı politikalara sahip olduklarına işaret eden Peskov, bu görüş ayrılıklarının iki ülke ilişkilerinin önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini belirtti.

"O SÖYLEM DE KABUL EDİLEMEZ"

Peskov, Trump ile mülakat yapan Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'in "Putin bir katil" söyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Amerikan kanalından özür beklediklerini kaydetti.