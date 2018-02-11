Rusya'dan İsrail uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail uçağının Suriye topraklarına girerek operasyonlar yürütmesi sonucu saldırıya uğrayarak düşürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan saldırının ardından, tarafları krizi tırmandırmama yönünde uyarırken, bölgede Rus askerlerinin yaşamının tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

SÜKUNET ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki durumun düzelmesini sağlayan çatışmasızlık alanları ve bu alanların yakınlarında krizin artmasının engellenmesi gereği ile Suriye hükümet birliklerinin çatışmasızlık alanlarının işlev göstermesi için varılan tüm anlaşmalara uydukları duyuruldu.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi:

“Suriye’de bulunan Rus askerlerin güvenliğinden dolayı endişe duyuyoruz. Suriye’de hükümetin daveti üzerine teröristlerle mücadele için bulunan Rus askerlerin yaşamlarının ve güvenliğinin tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunun yanı sıra, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerek. Tüm tarafları sakin olmaya ve durumu daha da zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınmaya davet ediyoruz.”