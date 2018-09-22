taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Rusya'dan Kırım'a S-400'lerin 4. turu

Rusya'nın Kırım yarımadasına yerleştirdiği S-400 Savunma Sistemleri'nin 4. etabını kuracağı aktarıldı.

AA | 22.09.2018 - 03:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, Kırım'ı S-400 Savunma Sistemiyle korumaya devam ediyor. Yarımadaya yerleştirilen S-400'lerde 4. etap hazırlığı başladı.

HAVA SALDIRILARINDAN KORUYACAK

Haberlerde, "Cankoy bölgesinde dördüncü S-400 kompleksinin konuşlandırılması planlanıyor. Yevpatoria, Sivastopol, Feodosia ve Canköy yakınındaki tüm bölünmelerin ana görevi, hava saldırılarını yarımadanın 400 kilometre kadar uzağında tutmak" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya’nın Yevpatoria'nın yakınlarında, üçüncü S-400 taburunu kurduğu duyurulmuştu. Önceki iki bölüm ise, Rusya'nın Kırım'daki hava sınırlarını korumak için Ocak 2017'de Feodosia'da ve Ocak 2018'de Sivastopol'da kurulmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

172
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik vurgun

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik vurgun

37
Suriye halkından Erdoğan'a;

Suriye halkından Erdoğan'a; "lütfen bizi kurtar"

46
Tunceli'den komandolar İdlib'e gitti

Tunceli'den komandolar İdlib'e gitti

15
Çavuşoğlu: ABD doları saldırı aracı olarak kullanıyor

Çavuşoğlu: ABD doları saldırı aracı olarak kullanıyor

6
Japonya hipersonik füze için bütçe ayırdı

Japonya hipersonik füze için bütçe ayırdı

7
TSK'dan seferberlik tatbikatı

TSK'dan seferberlik tatbikatı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM