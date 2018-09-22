Rusya'dan Kırım'a S-400'lerin 4. turu

Rusya, Kırım'ı S-400 Savunma Sistemiyle korumaya devam ediyor. Yarımadaya yerleştirilen S-400'lerde 4. etap hazırlığı başladı.

HAVA SALDIRILARINDAN KORUYACAK

Haberlerde, "Cankoy bölgesinde dördüncü S-400 kompleksinin konuşlandırılması planlanıyor. Yevpatoria, Sivastopol, Feodosia ve Canköy yakınındaki tüm bölünmelerin ana görevi, hava saldırılarını yarımadanın 400 kilometre kadar uzağında tutmak" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya’nın Yevpatoria'nın yakınlarında, üçüncü S-400 taburunu kurduğu duyurulmuştu. Önceki iki bölüm ise, Rusya'nın Kırım'daki hava sınırlarını korumak için Ocak 2017'de Feodosia'da ve Ocak 2018'de Sivastopol'da kurulmuştu.