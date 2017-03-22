Rusya'dan Kırım'da devasa askeri tatbikat

Kırım'daki Opuk poligonunda başlayan tatbikata, Rus Hava İndirme Birlikleri, Hava-Uzay Birlikleri ve Rus Karadeniz Filosu askerleri katılıyor. Tatbikatta toplam 2500 askerin ve 600 askeri aracın yer aldığı bildiriliyor.

Rus Hava İndirme Birlikleri Komutanı Korgeneral Andrey Serdyuk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rus ordusunun tarihinde ilk kez üç birliğin aynı anda alarma geçirilerek silahlar ve teçhizatlarla Kırım'a aktarıldığını söyledi. Serdyukov, manevraların amacının, teröristlere ve düşman ordusunun düzenli birliklerine karşı mücadele yöntemlerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Rusya, üç yıl önce, 2014 yılının mart ayında, Kırım'da düzenlenen bir referanduma dayanarak Kırım'ı ilhak etmiş, fakat bu ilhak kararı dünya ülkeleri tarafından tanınmamıştı.