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Rusya'dan kıtalararası füze tatbikatı

Savunma Bakanlığı, Topol-M ve Yars tipi kıtalararası balistik füze rampalarını içeren tatbikatın Pazartesi günü başladığını bildirdi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 07:44..
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Rusya'nın, Topol-M ve Yars Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri tatbikatı, Ivanovo'dan Irkutsk bölgesine kadar olan geniş bir bölgede yürütülüyor.

ARAZİ ARACINDA NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZE

Yapılan açıklamada, "Bu tür nükleer başlıklı Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri, ağır bir arazi aracına monte edilmekte ve bu şekilde düşman unsurlarının tespit etmesini daha da zorlaştırmak amaçlanmaktadır." denildi.

Rusya'dan kıtalararası füze tatbikatı

FÜZE DENEMESİ OLMAYACAK

Tatbikatın, füzelerin konuşlandırılması ve düşman gözlemcileri tarafından muhtemel saldırıların önlenmesi üzerine odaklanılacağı, ancak bir füze denemesi içermeyeceği belirtildi.

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