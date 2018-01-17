Rusya'dan kıtalararası füze tatbikatı

Rusya'nın, Topol-M ve Yars Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri tatbikatı, Ivanovo'dan Irkutsk bölgesine kadar olan geniş bir bölgede yürütülüyor.

ARAZİ ARACINDA NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZE

Yapılan açıklamada, "Bu tür nükleer başlıklı Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri, ağır bir arazi aracına monte edilmekte ve bu şekilde düşman unsurlarının tespit etmesini daha da zorlaştırmak amaçlanmaktadır." denildi.

FÜZE DENEMESİ OLMAYACAK

Tatbikatın, füzelerin konuşlandırılması ve düşman gözlemcileri tarafından muhtemel saldırıların önlenmesi üzerine odaklanılacağı, ancak bir füze denemesi içermeyeceği belirtildi.